Lamberto señaló que la auditoria al Correo "se realizará con incertidumbre"

El titular de la Auditoria General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, planteó hoy que la evaluación requerida por el Parlamento sobre la situación del Correo Argentino "se realizará con un grado de incertidumbre muy grande porque la mayoría de la información está en la sede judicial" y explicó que "el Congreso decidió que -la AGN- no audite a YPF y Aerolíneas Argentinas" en la gestión del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Lamberto detalló que "desde el Parlamento nos pidieron una auditoria sobre la gestión del Correo Argentino en las distintas etapas; un informe sobre las demandas cruzadas entre la empresa y el Estado y otro informe respecto al acuerdo concursal, que sólo tenemos 90 días para presentarlo. Pero todavía el pedido de la Comisión Mixta de Revisora de Cuentas no llegó", remarcó.



En declaraciones a Radio Cultura, el dirigente peronista santafesino señaló que una de las problemáticas a la hora de realizar la auditoria al Correo Argentino S.A la AGN "no puede llamar al juez para pedirle la información porque es una quiebra privada", comunicó la agencia Télam.



Sobre las versiones que indican que hubo presiones desde el Ejecutivo a los auditores, Lamberto aseguró: "no hubo presiones ni una comunicación con el Ejecutivo, salvo con la vicepresidenta (Gabriela Michetti) porque el tema había que conducirlo por el Congreso".



Con respecto a las auditorias que hace la AGN, el ex diputado y senador fue contundente: "El Congreso decidió que no auditemos Aerolíneas Argentina desde el último año del gobierno anterior. Tampoco auditamos a YPF por decisión del Parlamento".



Lamberto también se refirió a la labor de la Auditoria sobre el sistema de cálculo para el aumento de la tarifas del peaje y aseguró que "no existe ningún informe actual. No hay ningún estudio sobre el peaje. Los últimos son de tres o cuatro años atrás", concluyó.