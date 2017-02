Beatriz Sarlo: "Macri no comete errores, tiene políticas de derecha"

La pensadora y ensayista Beatriz Sarlo criticó al presidente Mauricio Macri y a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien calificó "(Jorge) Capitanich con buenos modales y que viene de la clase alta".



En declaraciones a Radio 10, Sarlo dijo que Macri "es un presidente sin política, que aparece excusado por medidas de gobierno que el periodismo insiste en considerar 'errores', cosa que me parece una insistencia equivocada. Las medidas de gobierno que toma Macri, las que corrige y las que no, las que no corrige son las más, no son errores ni actos fallidos. Son políticas de derecha, que es como se las llama en todo el mundo".



Además, explicó que "las políticas que tienden a beneficiar más a los empresarios y a desplazar hacia un futuro que no se sabe si llegará el beneficio hacia los sectores empleados y los desempleados se llaman políticas de derecha".



"Creo que estamos frente a ese gobierno y que no hay errores. No es un error que Macri haya tenido que salir después de dos semanas de escándalo (por el acuerdo con el Correo Argentino) a decir que vuelve a foja cero -cosa que no sé qué quiere significar con ello- la cuestión del reclamo de las empresas de su familia, que son de él, frente al Estado", subrayó.



Contra Peña



"Marcos Peña a mí me hace acordar a Capitanich, es un Capitanich con buenos modales, un Capitanich que viene de la clase alta, que tiene dos apellidos de clase alta, que ha sido bien educado", dijo Sarlo y añadió que el funcionaro macrista se parece al ex gobernador chaqueño, quien todas las mañanas "defendía cualquier cosa que hubiera hecho Cristina Kirchner el día anterior". "Creo que esa no es la función de un jefe de Gabinete", concluyó.