Al final, el Gobierno frenó la iniciativa para bajar en la edad de imputabilidad a 14 años

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional decidió frenar la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo descartó de plano y el proyecto oficial de reforma no incluirá cambios en la edad, informó el diario "Clarín".



"La Defensoría General de la Nación sostiene enfáticamente la negativa a la baja de edad de punibilidad. Esto no es un eslogan, sino que tiene fundamentos normativos y políticos", remarcó Damián Muñoz, abogado público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº 2 y co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN.



Asimismo, el funcionario judicial sostuvo que bajar la edad "también violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos".



El rechazo de la comisión llegó el jueves a última hora, en el último de los ocho encuentros que se realizaron durante febrero para discutir el anteproyecto que será girado al Congreso. La reunión duró cinco horas y participaron unas 120 personas.



"La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta. Tiende a dejar las cosas como están", explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.



El funcionario explicó que "lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves; si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar".



No obstante, si bien desde el Gobierno se comprometieron a respetar lo consensuado en las mesas de trabajo para la redacción del anteproyecto, la decisión final está en manos de los legisladores.



El debate había sido impulsado tras el crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, perpetrado por un menor que fue enviado a Perú.