El caso del chico que cayó de un edificio: "hasta ahora no hay indicios de que haya sido un homicidio"

“La investigación aún no ha concluido. Faltan que se agreguen los resultados de algunas pericias y se tomen declaraciones. Hasta ahora no hay indicios de que se haya tratado de un homicidio”, aseguró la fiscala Adriana Reinoso Cuello que investiga la muerte de Facundo Mangarella, quien el jueves murió al caer de un octavo piso en un edificio de 9 de Julio al 200.



Mientras espera que el expediente llegue a sus manos con los resultados de varias pericias, la investigadora mantuvo una charla con LA GACETA para informar sobre el avance de la causa. Durante el encuentro, se la notó calma y firme con respecto al curso del trabajo que desarrolla el personal de la División Homicidios bajo su dirección.



- ¿Cuál es la medida que con mayor urgencia debería tomar?



- Es fundamental escuchar el testimonio de la adolescente, para ello utilizaremos la Cámara Gesell mediante cuál una psicóloga especializada realiza la entrevista.



- La familia está dudando del desarrollo del caso...



- Aún no se presentó ningún abogado por la madre del adolescente fallecido. En caso de hacerlo tendrá acceso al expediente y a las medidas de investigación que se realizaron y las que propongan las partes.



- Los parientes creen que la escena donde se desencadenó este hecho no fue bien preservada...



- La escena del lugar donde se produjo el hecho estuvo perfectamente preservada. Ingresé a la habitación y al patio donde cayó el cuerpo después de que los peritos de criminalistica realizaron su labor.



- La familia del adolescente también cuestionó la presencia de algunos jueces en el edificio...



- Hubo un par de colegas del padre en el edificio porque fueron a asistirlo por sus problemas de salud, pero no ingresaron a los lugares donde se estaba desarrollando la investigación.



Según confiaron fuentes judiciales, por el fin de semana largo -lunes y martes no habrá actividad en Tribunales- la menor recién podría ser entrevistada a partir del miércoles.



Aunque no lo confirmó, la fiscala podría tener para ese día los resultados de las pericias y exámenes médicos que les hicieron a la menor y a su padre. Este último también deberá prestar declaración en Tribunales, según confiaron las fuentes consultadas por LA GACETA.