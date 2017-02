Zampedri: "me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores"

Luego de ser tentando por los millonarios contratos del fútbol de China, Fernando Zampedri aseguró hoy que se quiere quedar a Jugar la Copa Libertadores 2017 con Atlético, aunque aclaró que escuchará y analizará la oferta.

"Toda oferta de trabajo uno la tiene que escuchar y analizar por respeto a la gente que te viene a dar trabajo. Yo estoy muy cómodo acá en el club, muy cómodo con Pablo (Lavallén) y su cuerpo técnico. Hoy estoy acá en Tucumán y me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores", anunció en declaraciones a Radio La Red.

Horas antes, el DT del "Decano" había remarcado que pondría todo su esfuerzo para que el el goleador no se marche: "está en lo mejor de su carrera y no tiene techo. Trataremos que se quede. Es un gran aporte para el equipo".

Según trascendió, un club chino tendría interés en ejecutar la cláusula de rescisión de un millón de dólares y firmar con el futbolista de 29 años un contrato por dos años. En diálogo con TyC Sports, Lavallén afirmó que "es lógico que pase, Fernando esta teniendo un buen presente". "Empezaremos a hablar como (Rodolfo) D'Onofrio con (Lucas) Alario para ver cuáles son sus posibilidades. Queremos seguir contando con sus servicios", señaló en referencia a la propuesta proveniente del mismo destino que rechazó recientemente el goleador de River. (DyN)

