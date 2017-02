Riquelme dijo que Boca "no tiene jugadores con experiencia"

El ex futbolista Juan Román Riquelme dijo hoy que Boca Juniors "no tiene jugadores con experiencia" en el plantel y afirmó que el entrenador Guillermo Barros Schelotto está "muy seguro con su idea".

"Quiero que Boca gane, que vuelva a Japón, que los hinchas puedan ver al equipo jugar cada vez mejor. Sufro mucho mirando los partidos, Boca tiene un gran entrenador, pero no tiene jugadores con experiencia y eso hace que las cosas sean más complicadas. No son jugadores consagrados", expresó el emblema "Xeneize" por la señal de Fox Sports.

Y agregó: "Le estamos agradecidos al técnico porque nos dio mucho y los jugadores tienen que aprovechar de esa tranquilidad que tiene para trabajar".

"Se lo ve muy seguro a Guillermo, con la forma que él quiere. Confía en eso y no puedo opinar porque no estoy en el día a día con los jugadores. Ojalá que Boca sea una maravilla y empecemos a ganar", resaltó.

Riquelme reiteró que Boca "no tiene ni cinco jugadores consagrados o fijos en el equipo" y que sólo se sabía que Carlos Tevez era inamovible.

"Ojalá que el equipo encuentre la forma de jugar, estamos primeros muy ilusionados, se fue Carlitos (Tevez) que era demasiado importante y vamos a ver si podemos ganar el torneo sin él", continuó.

Al ser consultado por el seleccionado argentino, Riquelme indicó que "juega de una manera con Messi y otra sin Messi", y que se le va a complicar cada vez que no pueda contar con el número diez del Barcelona.

A fines de enero, Riquelme se reunió con el presidente de Boca, Daniel Angelici, para definir detalles respecto de su partido despedida, que será en diciembre. Sobre ese encuentro, reveló: "Hablamos del equipo, de qué jugador me gusta más, cuál menos, de fútbol de afuera, de la Selección…".

Sobre su rol actual, el ex jugador definió: "tengo el trabajo más difícil de mi vida: ser buen padre. Quiero acompañar a mis hijos cada día, ayudarlos. Ojalá lo pueda hacer bien".

"Estoy contento con la vida que tengo. Si quiero hacer algo, preguntaré y aprenderé. No hago el curso de entrenador porque van a decir que quiero ser DT de Boca", remarcó.

Sobre los éxitos de su carrera, Riquelme enfatizó: "jugué con jugadores muy buenos, que me han hecho ganar mucho y me la hicieron muy fácil. Soy un afortundado, jugué con Maradona y con Messi. Me pasaron cosas increíbles. Solo me faltó jugar con Redondo". (DyN - Infobae.com)

