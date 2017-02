Todo lo que hay que saber para poder ver el eclipse anular de sol en Tucumán

Este domingo, segundos antes de las 9.30, los tucumanos tendrán el privilegio de observar un suceso astronómico muy raro. Se trata de un eclipse anular del Sol, un fenómeno inusual que en la Argentina se vio por última vez en 1994 en Misiones, y que se podrá presenciar nuevamente recién en 2027, según los expertos.



Sudamérica, el centro y sur de África y la Antártida serán los escenarios de la Tierra desde donde se podrá apreciar. La fase de anularidad dura nada más que un minuto. Desde cualquier lugar ubicado más al norte o más al sur de la zona de anularidad, sólo se podrá ver un eclipse parcial con diferente grado de cobertura: cuanto más cerca de la zona de anularidad, más cubierto el sol, y viceversa.



Lo que se verá en Tucumán será sólo un eclipse parcial, al igual que ocurrirá en la mayor parte del país. En la Argentina, sólo en Chubut se podrá ver en forma completa. En Tucumán se verá un eclipse parcial de Sol, que comenzará poco antes de las 9.30 y finalizará a las 12 (mediodía). En el punto de mayor ocultamiento, alrededor de las 10.40, la Luna eclipsará aproximadamente el 50% del Sol, destaca Surastronomico.com. Lamentablemente, para el domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) pronostica lluvias y tormentas durante la mañana.



Cuando se produce esta clase de eclipses, el disco de la Luna oculta parcialmente el disco del Sol, dejando solamente visible un delgado anillo solar. El inicio y duración del eclipse depende de la localización geográfica del observador.



Tanto oftalmólogos como astrónomos recomiendan estar alerta y cuidarse de no mirar de manera directa al sol, para evitar daños en las retinas, que son sensibles a la radiación de los rayos UV. Se debe observar, entonces, a través de lentes que puedan filtrar los rayos ultravioletas, para no causar daños irreparables en la vista.







Lo que hay que saber



- ¿Qué es un eclipse de sol?



Es el fenómeno que se da cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra generando un cono de sombra sobre la superficie terrestre.



- ¿Cómo se genera un eclipse solar anular?



Cuando la Luna se encuentra ligeramente alejada de la Tierra , aparenta tener un tamaño menor en el cielo. Así, el disco lunar no logra ocultar completamente al disco solar. En estos casos se dibuja en torno a la luna un anillo de fuego o un anillo solar.



- ¿Se va a ver desde todo el mundo?



No. Los eclipses solares, a diferencia de los lunares, son visibles en una zona mucho más acotada. En este caso, el “anillo de fuego” será visible solo en una delgada línea que cruzará la Chile y la Patagonia argentina en pocos minutos. En el resto de Argentina el eclipse se verá como un eclipse de sol parcial.



- ¿Cómo mirar el eclipse de forma segura?



Los únicos métodos de observación directa son los que utilizan filtros homologados para eclipses. La mejor manera de verlo (además de prenderte a Todo Noticias) es usando métodos indirectos. Estos consisten en agujerear un papel o cartón para permitir que la luz del sol atraviese el agujero proyectándose sobre otra superficie limpia y clara a la cual le de la sombra.



- ¿Qué sucede si miro el eclipse sin tomar tomar precauciones?



Mirar al Sol con los métodos no recomendados puede derivar en daños irreversibles sobre la retina. El principal problema es que el daño ocular no genera síntomas inmediatos. Aparecen 6 o 7 días posteriores a la exposición solar.



- ¿Cómo sé a qué hora empieza el eclipse en mi ciudad?



La NASA generó un mapa interactivo donde se brinda la información. La hora que figura en la descripción es la “hora universal” UT. Si querés saber el horario para la Argentina hay q restarle 3 horas a la hora UT . Ejemplo: las 12UT son las 9 en la Argentina.



- ¿Cuánto durará el Anillo de fuego?



Si bien el eclipse abarca más de 3 horas, el momento cúlmine durará menos de un minuto. El anillo podrá ser contemplado por menos de 44 segundos. En ese momento, menos del 1% de la luz solar llegará al punto de sombra generado por la interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol.