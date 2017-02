En la UCR piden "cuidar al presidente como muchos de su propio palo no lo hacen"

El diputado nacional Ricardo Alfonsín sostuvo hoy que a Cambiemos "le hace falta radicalismo" y dijo que está seguro de que si la UCR tuviera más injerencia en las decisiones del Gobierno, muchos errores que después se enmendaron no se hubieran cometido.



Alfonsín, encuadrado en el sector crítico de la UCR, señaló a Télam que no se debe perder de vista que Cambiemos ganó las elecciones nacionales gracias a la UCR pero, a la vez, reivindicó que el espacio que lidera el presidente Mauricio Macri es un frente que reúne fuerzas que piensan distinto.



“Si no le va bien a Cambiemos podemos pagar un costo político del que sería muy difícil recuperarse”, alertó el dirigente bonaerense, en la previa de la doble jornada de debate que mantendrá un sector del radicalismo en Villa Giardino, provincia de Córdoba.



Alfonsín reclamó mayor participación radical en temas como tarifas, minería, inflación o dólar futuro, y se quejó porque aseguró que hubo decisiones gubernamentales trascendentes que el radicalismo en su conjunto se enteró a través de los diarios.



Por su parte, el gobernador jujeño Gerardo Morales fue muy crítico con el PRO. "Necesitamos formar parte contundentemente de la matriz de las grandes decisiones. Y desde ese lugar cuidar al Gobierno y al Presidente, como muchos de su propio palo no hacen", vociferó, según el diario Clarín.



Morales es el único gobernador presente en la cumbre ya que sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Ricardo Colombi, viajaron a Estados Unidos con la comitiva presidencial en busca de fondos. Por su parte, Ernesto Sanz, el llamado ministro sin cartera, está en España con Macri.