En tres minutos: las noticias más importantes de la semana

1- Atlético goléo a Junior y consiguió la clasificación a la fase de grupos en la copa libertadores.



Después de la victoria del “Decano”, que venció al equipo colombiano con un 3 a 1, el siguiente paso exige un desafío mayor.



Atlético ya se encuentra en la fase de grupos que está integrada por gigantes como: Peñarol (Uruguay), Jorge Wilstermann (Bolivia) y Palmeiras (Brasil).



El próximo encuentro será en Tucumán, en el Monumental, el miércoles 8 de marzo a las 21.45 con Palmeiras de Brasil. Transmitirá FOX SPORTS.



2- Los docentes anunciaron un paro de 48 horas para el 6 y 7 de marzo que postergaría el inicio de las clases



A dos semanas del inicio de clases, el Gobierno de Tucumán respondió a la exigencia de los docentes de convocar a una reunión de paritarias. Sin embargo, desde el gobierno provincial le pidieron a la Nación que se involucre en las paritarias.



Las ofertas hasta el momento no fueron suficientes para los gremios, por lo que, por ahora, no comenzarán las clases.



Los sindicalistas expresaron tras la reunión que rechazaban de manera tajante el 18% dispuesto en el ámbito nacional. Sucede que el año pasado, el Gobierno provincial y los sindicatos habían cerrado el acuerdo en 34,6%. Los representantes de los educadores no estarían dispuestos a alejarse demasiado de ese porcentaje .



3- El método que el Gobierno quiere aplicar para evitar a los “motochorros“generó polémica, ya que pretenden que dos hombres no circulen en una misma motocicleta.



En Tucumán, la propuesta de que dos hombres circulen en un mismo rodado generó críticas por parte de funcionarios , de legisladores e incluso de los ciudadanos. Algunos están de acuerdo con la medida, mientras que otros lo consideran inconstitucional.

En Tucumán el tema se debate y a nivel nacional, la gestión de Macri impulsa una normativa que limite la excarcelación de delincuentes con esta modalidad.



4- Un joven de 18 años murió luego de caer desde el octavo piso. Hay dos hipótesis que maneja la policía sobre este hecho: una, que intentaba ocultarse del padre de su novia –que era menor de edad- y la otra, que el hecho se desencadenó luego de una discusión con el padre de su pareja.



El hecho fue caratulado como “muerte dudosa”. En el velorio, la madre del joven pidió que el hecho se investigue, ya que no consideran que haya sido algo accidental. A su vez, la fiscal Adriana Reinoso Cuello dijo que no está descartado nada, y que están investigando.



5- Se viene el fin de semana más especial del año, porque es el último fin de semana largo, porque es carnaval y porque para algunos se terminan las vacaciones. Desde el sábado hasta el martes hay distintas actividades que podés realizar para aprovechar al máximo el último fin de semana largo.



Por otro lado, los servicios funcionarán de manera reducida:



El lunes, los colectivos circularán con la frecuencia de los domingos y el martes lo harán como los días sábados.



Con respecto a la recolección de residuos: el lunes y el martes, el servicio se ofrecerá de manera reducida, como todos los feriados.



Los locales del centro tucumano no abrirán sus puertas el lunes, y el martes será opcional.



Los bancos estarán cerrados.



Anses, PAMI y el Correo Argentino no trabajarán.



El Mercado del Norte tampoco atenderá al público.



Los Supermercados y shoppings y estaciones de servicios.