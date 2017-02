Esta es la agenda de los carnavales y corsos que se harán en Tucumán este fin de semana

Mañana comienzan los carnavales más importantes en todo el país y muchos tucumanos van a aprovechar del fin de semana largo para escaparse y disfrutar de algunas de las celebraciones. En la provincia, casi todos los departamentos prometen su propia fiesta, a pura música, alegría y color. Te comentamos los eventos más convocantes y los precios de las entradas y el transporte para llegar a casa lugar.



AMAICHA



La Fiesta Nacional de la Pachamama



Se realizará desde el 23 al 28 de febrero. Es una de las fiestas tradicionales más importantes, durante ella se eligen la Pachamama, la Ñusta, el Yastay y el Pujllay.



- Fechas: hoy, mañana, domingo, lunes y martes.

- Lugar: predio frente al anfiteatro, ubicado a 200 metros de la plaza principal.

- Entrada: libre y gratuita.

- Cómo ir: colectivo línea Aconquija (Boletería 65 de Terminal de Ómnibus). Costo: $ 260.





RANCHILLOS

Pintura, música y artistas invitados en otro de los carnavales que año a año se desarrolla en la provincia.



- Fecha: domingo.

- Lugar: club San Antonio de Ranchillos.

- Entrada: $ 150 y $ 180.

- Cómo ir: línea Aguas Dulces. Costo: consultar en ventanilla de terminal de Ómnibus.





FAMAILLÁ



El carnaval durará dos días en la capital de la empanada. Habrá un desfile, puestos gastronómicos y artistas en escena: Jambao y Los Avelinos.



- Fecha: sábado y domingo a las 22.30.

- Lugar: plaza San Martín.

- Entrada: $ 20.

- Cómo ir: línea Tesa – Exprebus. Costo: Tesa: $24,50.- – Exprebus $ 20.- Ida y vuelta $ 38. Dónde Tomarlo: Tesa: Boletería 76 - Plataforma 63.



TRANCAS



Comparsas de todo Tucumán y de provincias vecinas se reunirán en la plaza principal. Está previsto que el gobernador Juan Manzur también asista a este evento.



- Fecha: sábado a las 21.

- Entrada: libre y gratuita.

- Cómo ir: línea San Pedro de Colalao S.R.L. Costo: $93. Dónde Tomarlo: Boletería 69 de Terminal de Ómnibus.





SANTA LUCÍA



Las comparsas comienzan a desfilar hoy en el pueblo y espectáculos musicales cerrarán la noche. Además se elegirá a la reina del carnaval.



- Fecha: viernes a las 22.

- Entrada: libre y gratuita.

ALDERETES

Corsos de toda la provincia se presentarán en la localidad.

- Fecha: lunes a las 21.

- Lugar: Calle Caseros.

- Entrada: libre y gratuita.



CAPITAL



Continúan los carnavales en el club Central Córdoba. Artistas y bandas invitadas para cerrar la temporada 2017.



- Fecha: domingo.

- Lugar y horario: club Central Córdoba (avenida Além 790). A partir de las 16.

- Entrada: $ 100 y anticipadas 2x1 (en la boletería del club).





YERBA BUENA



Una gran batucada cortará la avenida Aconquija a las 18 horas. Casi 200 personas (bailarines, artistas y músicos) convertirán en sambódromo un tramo de la calle principal de Yerba Buena: desde el mástil hasta la rotonda del pie del cerro. Una vez en el punto de llegada, montarán un espectáculo para los presentes e invitarán a músicos a participar.



- Fecha: lunes.

- Lugar: avenida Aconquija.

- Entrada: libre y gratuita.

- Cómo ir: líneas 118, 102, 100. Costo: desde $ 12.

Cómo funcionarán los servicios

- Colectivos: el lunes circularán con la frecuencia de los domingos y el martes lo harán como los días sábados.

- Recolección de residuos: el lunes y el martes, el servicio se ofrecerá de manera reducida, como todos los feriados.

- Comercios: los locales del centro tucumano no abrirán sus puertas el lunes, pero sí lo harán el martes.

- Bancos: No habrá atención.

- Anses, PAMI y el Correo Argentino: no trabajarán.

- Mercado del Norte: sin atención.

- Supermercados y shoppings: estarán abiertos.

- Estaciones de servicio: también atenderán.