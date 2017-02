Jimena Barón volvió a calentar Instagram con una "picante" foto

Jimena Barón volvió super sensual en las redes sociales, esta vez al publicar una inafartante foto luciendo su escultural figura.

La imagen fue compartida justo cuando la actriz fue cuestionada por su declaraciones en el programa el Diario de Mariana, donde confesó que no tiene problemas en encarar a un hombre: "Yo me he re levantado hombres y no han arrugado. De hecho en Nueva Zelanda, que yo pesaba como 68 kilos, y me levanté a un chico americano, rubio, surfer descomunal, que en ese momento era un choreo absoluto. Y se vino a vivir conmigo a la Argentina. Y cada tanto hablo. Él se casó. El contacto es amistoso", detalló. Y agregó: "En una época también estuve con un malabarista de la calle que era un potro. El que me gusta, es boleta", explicó.

"Hay un mambo de desigualdad entre el hombre y la mujer, pero a mí este revuelo no me preocupa porque yo me manejo así con los hombres desde chicas. Soy una mina frontal. A mí me dicen cuidá a tu hijo, y me considero una madraza. Pero también me gusta tener sexo", agregó Jimena, que no duda en mostrar su sensualidad cada vez que puede en su cuenta de Instagram.

