Los rumores sobre Zampedri, contrato de por vida para Lucchetti y la invitación a Maradona

La posible salida de Fernando Zampedri generó preocupación en los hinchas de Atlético, que anoche vivieron con euforia la clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, tras derrotar a Junior con un 3-2 en el global. Sin embargo, el presidente Mario Leito sostuvo que no hay nada oficial sobre la supuesta oferta para que el goleador del equipo emigre al fútbol chino.



"La verdad que no nos llegó nada oficialmente (por Zampedri). En las útimas horas estuve hablando con Gabriel Federico, su representante, y no me comentó nada. Supongo que si hubiese una oferta concreta ya estaríamos enterados, él ya me hubiese llamado. Seguramente son trasncedidos", dijo Leito y aseguró que el entrerriano "se encuentra cómodo en el club".



El hombre fuerte de Atlético recordó que hace unos meses Huracán puso todas sus fichas sobre la mesa para llevarse a Zampedri, quien era la obsesión de Juan Manuel Azconzábal. Pese al intento del "Globo", el de Chajarí eligió quedarse en Tucumán. "Hicimos un esfuerzo muy grande para que se quede y está feliz con su presente en nuestra institución; apostamos por él deportivamente porque necesitamos afianzarnos en Primera División", afirmó Leito en declaraciones al programa radial que conducen Marcelo Benedetto y Marcelo Nasarala en Güemes AM.



Lucchetti, el ídolo



Los reflejos de Cristian Lucchetti le permitieron ahogarle el grito de gol a Robinson Aponzá, quien había sido su verdugo en Cartagena. El capitán del equipo terminó consagrándose como héroe en una noche emocionante que terminó con las lágrimas del "Laucha". "Queremos que cuando se retire de la actividad profesional, que calculo que será en poco más de un año, siga trabajando en Atlético. Ya sea de entrenador, boletero o lo que fuera, pero que se quede a vivir con nosotros", pidió Leito.



"Ojo, esto se lo ratifiqué anoche. La propuesta para que se quede a trabajar en el club se la vengo proponiendo. Las puertas de 25 de Mayo y Chile están abiertas para Lucchetti, un profesional con todas las letras", agregó.



¿Viene el "Diez"?



Benedetto le recordó al dirigente tucumano que hasta Diego Armando Maradona felicitó a los de Pablo Lavallén por el triunfo de anoche. "Para nosotros es un honor enorme que el mejor futbolistas de todo los tiempos tenga ese gesto", opinó Leito. Pero el periodista no se quedó ahí y le propuso invitarlo al Monumental: "mirá que Diego va, ¿eh? Le encantan estas cosas".



"Entonces vamos a ver cómo hacemos para invitarlo para que esté presente en el próximo partido que juguemos en el 'José Fierro'", respondió Leito. ¿Se animará Maradona a viajar para el primer encuentro ante Palmeiras?