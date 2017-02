"La cumbia nunca sonó, pero le dieron un baile a Junior", destacó la prensa colombiana

El buen desempeño de Atlético y la floja respuesta de Junior en el duelo disputado ayer en el estadio Monumental por la Copa Libertadores fueron reconocidos por la prensa nacional, pero también por la colombiana. El diario "El Heraldo", de Barranquilla, halagó al "Decano" y cargó contra el "Tiburón", que cayó por 3-1 y se despidió así del torneo continental.



"La cumbia nunca sonó, pero le dieron un baile a Junior a partir del primer tanto. En medio de la pasividad y fragilidad del sistema defensivo del equipo, el resultado termina siendo noble", escribió el periodista Rafael Castillo Vizcaíno en una crónica titulada "Adiós a la Libertadores: Junior cayó 3-1 ante Atlético Tucumán".



El cronista destacó que miles de fanáticos llenaron el estadio de 25 de Mayo y Chile y que Atlético rompió el esquema de Junior a base de ganas y determinación. "Junior sucumbió en medio de un mar de nerviosismo, pasividad y fragilidad. No salió a flote el carácter, no apareció el temple, no se asomó la jerarquía", indicó.



"Atlético Tucumán, tal y como hizo Chapecoense el año pasado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, arrasó a base de garra, vehemencia, lucha, entrega, vigor, pundonor, enjundia, verraquera, perrenque, llámelo como quiera, pero nada de eso tuvo Junior", agregó.



"La mala puntería de Zampedri y Aliendro en varias oportunidades de gol evitaron que la paliza fuese más abultada aún. Llegaba con total facilidad el club argentino. Los tiburones estaban roncando. Junior resultó una comparsa sin ton ni son, el Carnaval fue tucumano", finalizó el texto.



También en España



El diario deportivo "AS" también le dedicó una nota a la victoria y clasificación de Atlético. El portal destacó que el "Decano" jugará la Copa por primera vez en su historia y que hace apenas 14 meses jugaba en la B Nacional. "Atlético Tucumán asombra en su primera Libertadores en 114 años", es el título que eligió la nota firmada por el cronista Aritz Gabilondo.