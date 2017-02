"No puedo creer que te hayas ido, bro": los mensajes en Facebook para el chico que cayó al vacío

Amigos y allegados de Facundo Samuel Mangarella utilizaron la red social Facebook para expresar su desconsuelo por la muerte del joven de 18 años, quien murió ayer luego de caer desde un octavo piso en un edificio de 9 de Julio al 200. La Justicia, en tanto, investiga las circunstancias en la que se produjo el hecho que terminó con la vida del joven aficionado a las artes marciales.



"No puedo creer q te hayas ido, bro... Es inimaginable", escribió uno de los contactos en una foto que había subido la víctima hacía unas semanas.



"¡Qué pena! Eras amigo de mi hijo cuando hacían skate. No lo puedo creer. Descansá en paz", comentó una mujer en la red social.



"Dios te tenga en la gloria, amigo. Cuida y dale fuerzas a tu familia", redactó otro allegado al muchacho de 18 años.



"Que descanses en los brazos de nuestro Señor Jesús y nuestra madre María", le escribió al joven una mujer de nombre Myriam.



La fiscala Adriana Reinoso Cuello investiga la muerte de Facundo Mangarella. El chico se encontraba en el departamento con su novia de 16 años (su identidad se mantiene en reserva). El padre de la chica habría llegado imprevistamente desde Buenos Aires, a donde había viajado por cuestiones de salud.



De acuerdo a fuentes policiales y judiciales, el adolescente, por temor a sufrir algún tipo de represalia del mayor, decidió colgarse del marco de una ventana para no ser descubierto. Sin embargo, terminó cayendo al vacío hacia un patio interno del edificio. La menor, según los datos aportados, jamás la avisó de esa situación a su progenitor. Si lo habría hecho a sus amigos a los que les pidió ayuda para que lo ayudaran a salir a Facundo sin que fuera descubierto. Ella tampoco se habría dado cuenta del desenlace fatal que tuvo el chico.