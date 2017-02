La secuestró, la drogó y abusó de ella durante 15 días

Una joven de 18 años denunció que fue secuestrada y violada durante 15 días por un hombre al que conoció casualmente. Ocurrió en la localidad bonaerense de Berisso.



La chica dijo que todo comenzó mientras estaba con una conocida en una plaza. Un hombre de 38 años, al que identificó como Pablo, se le acercó y la invitó a subir a un auto.



"Fuimos a su casa. Ahí me ofrece droga. Me pedía que tome cocaína. Yo ya había tomado alguna vez. Después le dije que no quería más, que me quería ir a mi casa", relató Clara al canal TN.com.ar.



"Me amenazó con la pistola, me pegó. Me pidió que tenga relaciones con él, le dije que no y abusó de mí. Me tiró a un colchón, me ató. Estuve todos esos días tomando cocaína obligadamente. Me obligó a tener relaciones con otras personas", precisó Clara.



La mamá de la chica denunció su desaparición. Pero el jueves de esta semana recibió un mensaje por Facebook en el que ella le pedía ayuda.



Gracias a esto, la Policía llegó hasta el domicilio en el que estaba cautiva. Los recibió un hombre que les dijo que no la conocía. Pero los agentes escucharon a una mujer que desde adentro gritaba “acá estoy”. Los agentes lograron rescatar a la chica, pero su captor logró escapar.