Así funcionarán los servicios durante los feriados de carnaval

Los festejos por el carnaval se extenderán hasta el martes, por lo que en todo el país se vivirá un fin de semana extra largo. En Tucumán, los servicios se verán reducidos y los comercios permanecerán cerrados, al menos el lunes.



Desde la Municipalidad de la capital anunciaron que los servicios se ofrecerán de manera diferenciada por lo que los colectivos circularán el lunes con la frecuencia de los domingos mientras que el martes lo harán con las frecuencias de los sábados.



Mientras tanto, en la Asistencia Pública atenderá emergencias a los teléfonos 4212224, 4216307 y 4305449. También habrá guardia odontológica y atención de urgencias las 24 horas, en Chacabuco 239.



Desde la Cámara de Comercios del microcentro confirmaron además que el lunes las persianas permanecerán bajas y recién volverán a abrir el martes.



En los supermercados y shoppings, la atención será normal durante todo el fin de semana.





En resumen:



- Colectivos: el lunes circularán con la frecuencia de los domingos y el martes lo harán como los días sábados.



- Recolección de residuos: el lunes y el martes, el servicio se ofrecerá de manera reducida, como todos los feriados.



- Comercios: los locales del centro tucumano no abrirán sus puertas el lunes, pero sí lo harán el martes.



- Bancos: No habrá atención.



- Anses, PAMI y el Correo Argentino: no trabajarán.



- Mercado del Norte: sin atención.



- Supermercados y shoppings: estarán abiertos.



- Estaciones de servicio: también atenderán.