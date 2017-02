Cristina convocó a los militantes K para que marchen el 7 de marzo junto a la CGT

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió hoy vía Twitter a sus seguidores que "hagan que el Gobierno vea al Pueblo" y los instó a que "marchen junto a los trabajadores y trabajadoras" en la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo. Ese día, la ex mandataria deberá presentarse ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa "Los Sauces".



"El 7, yo lo veo a Bonadío, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de la red social Twitter esta mañana, al tiempo que agradeció la convocatoria de algunos sectores para acompañarla ese día a los tribunales de Comodoro Py.



"Ayer la entrañable Hebe, convocando a movilizar con un video. Miren... el 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero... junto a los trabajadores. La gente esta muy mal. No llega a fin de mes", agregó.



Cristina confirmó que concurrirá "como siempre, a la citación de Bonadío" pero desestimó una movilización en su apoyo, detalló la agencia Télam.



"Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadío, no vale la pena", sentenció.





