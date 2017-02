Bomba: Zampedri podría seguir su carrera en China

Todavía no se aplacaron los festejos por la clasificación de Atlético a la fase de grupos de la Copa Libertadores y, desde Buenos Aires, tiraron una bomba que amenaza con minar los ánimos de los "Decanos". Una supuesta oferta desde el fútbol chino dejaría a los tucumanos sin Fernando Zampedri, su goleador y figura. ¿Se irá?





#AtlTucumán El fútbol de China ejecutará la clausula de salida por Fernando Zampedri. El contrato es por tres años. pic.twitter.com/MVRTobehAv — Sportia (@Sportia) 24 de febrero de 2017

Bomba! Fernando Zampedri, a un paso del fútbol chino. Ejecutan la cláusula y le paga U$S1M a #AtlTucuman. Si dan los tiempos, hoy se cierra pic.twitter.com/6zptWOCiCw — German Garcia Grova (@GerGarciaGrova) 24 de febrero de 2017

Desde el entorno del jugador y desde la dirigencia "Decana" son cautos y, por el momento, no emitieron comentarios.Sin embargo, desde TyC Sports aseguraron que un club de la Super Liga china estaría tras los pasos del centrodelantero, de 29 años, y que hasta pagarían por la cláusula de salida: U$S 1 millón (alrededor $16 millones).Luego de un gran segundo semestre de 2016 hubo rumores de que Zampedri podría continuar su carrera en otro club de Primera.Para no perderlo, Atlético le renovó el contrato por dos años, le mejoró el sueldo (es uno de los tres mejores pagos del plantel) y le fijó un precio a su salida.A pesar de que la operación traería dinero fresco a la institución, una posible transferencia dejaría al equipo que conducesin una de sus figuras excluyentes.