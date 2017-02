Atlético va ahora por los grandes del continente

Junior de Barranquilla ya es historia. Las fases clasificatorias se convirtieron en gratos recuerdos. Atlético venció a los colombianos por 3 a 1 (3 a 2 en el global luego de perder 1 a 0 de visitante) y aunque sus hinchas sufrieron en el tramo final de la revancha, el desahogo llegó de la mano de una clasificación que quedará grabada en la historia del club.

Atlético accedió a la zona 5 de la competencia que organiza la Conmebol y donde están esperando Palmeiras, de Brasil, y Peñarol, de Uruguay, dos colosos del continente que tienen un pasado bañado de gloria deportiva con títulos internacionales incluidos. Ambos saben lo que es ganar la Copa Libertadores, aunque el presente de ellos no es tan rutilante. El cuarto integrante es Jorge Wilstermann, de Bolivia. La nueva aventura arrancará en el Monumental el 8 de marzo, contra los brasileños. Se viene una nueva instancia. Se renuevan los desafíos que son cada vez más exigentes. Pero para el “Decano”, que tiene un corazón enorme y una fortaleza anímica envidiable, nada parece ser imposible.

La ex novia de Viroche quedó en la mira de la Justicia

Personal de la División Homicidios se llevó de la casa de una joven varios celulares que serían de ella, de un hermano y de un tío. El fiscal Diego López Ávila ordenó esa medida porque sospechaba que desde esos teléfonos salieron los mensajes amenazantes que recibió el cura Juan Viroche, que fue encontrado ahorcado el 5 de octubre en la parroquia de La Florida.

La hipótesis de que el sacerdote decidió quitarse la vida quedó más firme que nunca al conocerse los resultados de las pericias toxicológicas. No encontraron ningún indicio de que haya sido drogado para fingir un suicidio. Tampoco se comprobó que haya sido obligado a ahorcarse. Ahora sólo queda determinar si los mensajes de la joven, que confirmó haber tenido una relación con él, no llevaron a Viroche a tomar esa drástica decisión.

En marzo y en abril subirá la tarifa del celular

Empresas prevén un aumento del 12%

Tanto los servicios prepagos como los planes con abono del servicio de telefonía móvil registrarán un aumento promedio del 12% entre marzo y abril próximos. Así lo anticiparon las compañías que prestan esos servicios; algunas de ellas ya notificaron del reajuste a sus clientes. Asimismo, se anticipó que para abril también habrá subas para el servicio de comunicaciones fijas.

Investigan la trágica muerte de un joven

Cayó al vacío para no ser descubierto

Facundo Mangarella, de 18 años, estaba en el departamento de su novia, de 16. El padre de la chica, camarista del fuero laboral, llegó de manera sorpresiva. Para no ser descubierto, el joven se colgó de la ventana de un octavo piso. No aguantó y cayó al vacío. La autopsia reveló que no presentaba rastros de haber protagonizado una pelea o de haber recibido un golpe que provocara la caída.

Las ONG tucumanas tienen abiertas las puertas para sumar voluntarios

Son instituciones que realizan toda clase de acciones solidarias y necesitan aportes de tiempo y de trabajo. Una oportunidad para cambiar de vida en 2017.