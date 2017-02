Trump quiere ampliar el arsenal nuclear de Estados Unidos para que sea "el mejor de todos"

El presidente Donald Trump dijo hoy que quiere aumentar el arsenal nuclear de Estados Unidos para garantizar que sea "el mejor de todos”. Aseguró que lo impulsa el hecho de que su país ha quedado a la zaga en su capacidad de armamento atómico.



En una entrevista con la agencia Reuters , Trump dijo que le gustaría ver un mundo sin armas atómicas, pero expresó preocupación porque su país "se ha quedado retrasado en su capacidad para fabricar armamento nuclear".



"Soy el primero que quisiera que nadie tenga armas nucleares, pero nunca vamos a quedarnos detrás de algún país, incluso si es un país amigo; nunca vamos a quedarnos atrás en poderío nuclear", afirmó. "Sería maravilloso, un sueño sería que ningún país tuviera armas nucleares, pero si los países van a tener armas nucleares, vamos a estar en lo más alto", insistió.



Rusia tiene 7.300 ojivas nucleares y Estados Unidos 6.970, según el Fondo Ploughshares, un grupo antinuclear.



"Rusia y Estados Unidos tienen muchas más armas de las necesarias para impedir un ataque nuclear del otro o de otro país que posea armas nucleares", afirmó Daryl Kimball, director ejecutivo del grupo sin fines de lucro Arms Control Association.



El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, conocido como "New START", requiere que para el 5 de febrero de 2018 los países reduzcan sus arsenales atómicos y que los mantengan en un mismo nivel por 10 años.



El tratado le permite a cada país tener no más de 800 lanzadores de misiles balísticos desplegados y no desplegados, intercontinentales y submarinos, y bombarderos pesados equipados para transportar armas nucleares. También establece límites para otras armas atómicas.



Los analistas aún no tiene en claro si Trump quiere derogar el "New START" o comenzar a desplegar más ojivas nucleares.



En la entrevista, el mandatario calificó al "New START" como un acuerdo unilateral. "Sólo otro mal acuerdo que hizo el país, ya sea START, o el acuerdo sobre Irán. Vamos a empezar a hacer buenos tratos", enfatizó.