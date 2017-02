Informe: Tucumán se encuentra entre las 10 provincias con más femicidios en el 2016

Durante 2016 se produjeron 290 femicidios, según pudo relevar la ONG La Casa del Encuentro en su último informe elaborado a partir de la publicación de 121 medios nacionales. Eso quiere decir que hubo un femicidio cada 30 horas el año pasado, mientras que, en lo que va del 2017, ascendió a una mujer asesinada cada 18 horas.



En Tucumán se contabilizaron ocho femicidios, dos menos que en 2015. En el nuevo informe la tasa fue de 0,9 muertes cada 100.000 habitantes y se ubicó también en el puesto 10 a nivel nacional. Los distritos más alarmantes fueron Jujuy (1,63), Tierra del Fuego (1,57) y Santa Cruz (1,46).











Según detalló Ada Rico, presidenta de la organización social que releva los femicidios desde 2008, el 84% de las víctimas no había realizado denuncias. De las 290 mujeres muertas, 80 fueron apuñaladas y hubo un incremento de abusos sexuales.



Durante la presentación del informe en el Congreso Nacional, la organización pidió celeridad en la sanción de dos leyes que protejan a los 1.859 menores que quedaron huérfanos por este delito identificados en los 9 años de estadísticas de la ONG.



"Las víctimas no confían en que se las va a proteger, no confían en la justicia y no hacen la denuncia; por eso, según nuestro informe 2016, de las 290 mujeres asesinadas, sólo 28 la habían hecho", dijo a Télam Ada Rico.



Los datos claves del informe



- 290 Femicidios y Femicidios Vinculados de mujeres y niñas.

- 37 Femicidios Vinculados de hombres y niños.

- 401 hijas e hijos quedaron sin madre, 242 son menores de edad.