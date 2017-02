Apple abriría una Store en Argentina en el 2018

Apple contiúa con su plan de expanderse en América Latina. Por esto, además de sus tiendas en Brasil y México, la compañía ya tendría planeado desembarcar en Argentinas, más precisamente en Buenos Aires.

Apple continúa con su plan de expanderse en América Latina. Por esto, además de sus tiendas en Brasil y México, la compañía ya tendría planeado desembarcar en Argentina, más precisamente en Buenos Aires.

Según el sitio Gizmodo, esto sería recién en el 2018, como parte de un plan de la empresa para llegar a más ciudades en el continente, al que se le sumarían Santiago de Chile y Lima, Perú.

Esta noticia llega a los pocos días de que el Gobierno oficializara la eliminación de aranceles para la importación de productos electrónicos, incluyendo computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, aunque no se aplica a los teléfonos celulares y smartphones.