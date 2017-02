Números de Oro: un ganador se llevó el pozo de $ 240.000

“Esto me tomó por sorpresa, todavía no sé qué voy a hacer con el dinero”, confesó Camilo Isaac Ase (foto). El único ganador de los Números de Oro, acreedor del pozo de $ 240.000, tiene 33 años y vive con su madre y sus hermanas en Gobernador Garmendia. Allí atiende la despensa que funciona en su casa. La tarjeta no contenía la leyenda “Usuario Tarjeta SOL”, por lo que no duplicó el premio. Mañana se repartirán las nuevas tarjetas.