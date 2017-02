Escuchá el audio de la turista enojada que se viralizó por Whatsapp

La historia de Georgina, una turista enojada que grabó un mensaje de voz, se viralizó por Whatsapp y ahora está en todas las redes. El audio era para Fernando, el dueño de la cabaña que alquiló en Mar Azul para pasar sus -terribles- vacaciones.



El mensaje es una descarga de la mujer por sus vacaciones arruinadas y comienza contando que no le tocó ningún día de sol desde que llegaron, además de que le habían intentado robar dentro de la casa.



“La gota que rebalsó el vaso fue que nos habían entrado a robar, mi marido llamó al dueño para decirle y pedirle que venga a poner una traba en la puerta, y el hombre no le creyó. Eso me sacó”, contó a un programa de radio y agregó que además pasó 36 horas sin luz, con el horno fallado impidiendole cocinarle a su hija y un caño roto.



“Todavía me quedaban unos días en Mar Azul, y él no me quería arreglar la puerta. Con la puerta abierta no me podía ir a la playa”, explicó Georgina, según reprodujo Clarín.



A pesar de la amplia difusión del audio y que la bautizaron como “la loca de Mar Azul”, Georgina asegura: “Soy una persona normal, trabajo en un comercio, no soy actriz ni hago stand up”.