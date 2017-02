¿Te vas a carnavalear a Humahuaca? Diez claves para que organices tu viaje

1- El día clave de este fin de semana será el sábado: cada una de las comparsas hará el desentierro del carnaval. Este ritual es el que da inicio oficialmente a la fiesta (por más que los festejos hayan comenzado varios días antes). Consiste en extraer el muñeco de un diablo de una apacheta (montículo de piedras que representa al cerro). A lo largo de la Quebrada de Humahuaca (al igual que en el resto de la provincia) hay varias comparsas en cada pueblo. Algunas son más masivas que otras, pero en general, en todas reina la buena onda y no tienen problema en que se sume gente de afuera a participar del desentierro.



2- Si no te gusta que te tiren talco, espuma y papel picado, mejor quédate en tu casa. En el carnaval quebradeño nadie te pide permiso para enchastrarte. Es parte de la fiesta y se da por hecho que el que va está allí no se va a enojar.



3- El corazón del carnaval jujeño es Humahuaca (y no Tilcara, como sostienen muchos). Allí, el sábado se realizará el tradicional “topamiento”. En segundo lugar en importancia y convocatoria se encuentra Maimará. Luego se ubica Uquía, donde el sábado se realizará uno de los espectáculos más pintorescos: tras el desentierro se lleva a cabo la bajada de los diablos del cerro. En el resto de los pueblos, también hay fiestas, pero menos masivas. Tilcara es una muy buena opción para la noche o el mediodía, o para hacer base: tiene una gran infraestructura hotelera y gastronómica, y muchos bares y peñas que encienden la noche.



4- A esta altura, conseguir hospedaje puede ser un problema. No es que esté todo agotado, pero las pocas camas que aún están libres seguramente cuestan caro. Si no tenés reserva, no te desesperes. En cuanto llegues a la Quebrada tomate un tiempo para buscar hospedaje antes de ponerte a carnavalear. No está de más llevar una bolsa de dormir y una carpa para tirarte en algún camping si no te queda otra. Una buena opción es buscar hospedaje en los pueblos menos concurridos, como Huacalera y Volcán.



5- Si bien durante los últimos años el carnaval jujeño se volvió masivo, no creas te vas a encontrar con todas las comodidades resueltas. Si algo caracteriza este festejo es que aún mantiene su lado rústico. Por ese motivo, te damos algunos consejos:



- Hielo: siempre falta. Normalmente lo venden en casas de familia que congelan agua dentro de botellas de plástico o de envases de vino. Lo mejor que podés hacer es llevar una conservadora para mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible.



- Baños: si querés encontrar baños limpios, mejor quedate en el hotel.



- Bebidas: no seas muy exigente; lo que se consigue habitualmente para tomar durante los festejos son vinos económicos, cerveza y fernet. Si querés alguna otra cosa, lo mejor es que lo lleves desde tu casa.





6- En la ruta te vas a tener que armar de paciencia. Como ocurre cada año, es tan intenso el tráfico que va hacia la Quebrada que, a partir de Yala (12 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy) la circulación se vuelve muy lenta. Si bien la ruta 9 se encuentra en buen estado, no te olvides que se trata de caminos de montaña, con muchas curvas, subidas y bajadas. Si los vehículos van a paso lento, lo ideal es relajarse y disfrutar de los paisajes increíbles que brinda la Quebrada de Humahuaca.



7- Si vas en ómnibus, pensá de manera estratégica: en todos los pueblos de la Quebrada habrá fiestas, pero sin auto se te va a complicar la movilidad entre una localidad y otra. Por eso, elegí un lugar para hacer base que cumpla con tus expectativas. Si querés masividad: Humahuaca o Maimará; si buscás tradición, Uquía; si querés fiesta, gastronomía y bares con onda y aire bohemios, Tilcara.



8- Hace algunos años, el carnaval de Tilcara cobró fama gracias a la peña que el grupo folcórico Los Tekis organizaba en el pueblo. Pero eso se terminó el verano pasado: el conjunto mudó su fiesta a San Salvador de Jujuy. Si no tenés ganas o tiempo de llegar hasta la Quebrada, esta puede ser una buena opción. Arranca mañana en la Ciudad Cultural.



9- Viajá con efectivo: el uso del débito y de los pagos con tarjeta de crédito no está generalizado. Si bien hay cajeros automáticos en Tilcara, Humahuaca y Purmamarca, no hay que confiarse.



10- Otra cuestión clave es la de la carga de combustible: hay estaciones de servicio en Tilcara y en Humahuaca, pero para evitar sorpresas, lo mejor es que llenes el tanque en San Salvador de Jujuy.