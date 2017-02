Contra los "motochorros": el Gobierno nacional proyecta leyes más duras

La problemática de los "motochorros" está enquistada en el país. Los delincuentes a bordo de motocicletas ya no sólo se limitan a cometer arrebatos, sino que utilizan este medio de transporte para protagonizar asaltos y robar vehículos. Y mientras en la provincia se discute la polémica iniciativa del Gobierno prohibir que dos hombres circulen en moto, la gestión de Mauricio Macri proyecta crear leyes más duras contra quienes cometen ilícitos bajo esta modalidad.



A fines del año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que diseña un proyecto de ley para intenta bloquear esa forma de robos. Uno de los puntos centrales de la iniciativa será agravar las penas de los delitos cometidos con el uso de una moto. La intención es limitar la posibilidad de excarcelaciones incluso frente a casos considerados menores, informó "La Nación".



"Una vez que tengamos esa ley marco, podremos avanzar con las provincias y distritos para unificar criterios en la identificación de motociclistas y zonas y horarios de circulación restringida", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Antecedente en Capital Federal



En 2010 el macrismo impulsó un proyecto de ley para prohibir que se pudiera circular de a dos en moto en la zona del microcentro porteño. También obligaba a los motociclistas a usar un chaleco refractario con el número de patente del vehículo en la espalda, tal como se impulsa en Tucumán.



La explicación del PRO es que con esto se podía controlar mejor a los motociclistas y así evitar el accionar de los motochorros en la zona. Pero la oposición obligó a introducir en la ley numerosas variantes, entre ellas que la ley sólo iba a funcionar por 180 días en carácter experimental. Ante estas modificaciones, el propio Macri terminó vetando la norma, porque había desnaturalizado el objetivo original, informó el diario "Clarín".



En la provincia de Buenos Aires, en tanto, desde 2014 una resolución gubernamental obliga al uso de cascos y chalecos que exhiban la matrícula de la moto, sin embargo no se cumple. Incluso los intendentes debían fijar las condiciones de circulación en zonas bancarias o consideradas de riesgo pero tampoco se hizo.



América Latina prohibieron ir de a dos



Las identificaciones visibles y las restricciones para el traslado de dos personas en una moto también rigen en algunas ciudades de América Latina, como en Bogotá. Durante años tuvo un gran problema con "motochorros". Allí, la solución fue concreta: se prohibió la circulación de más de una persona por moto.



El alcalde de Bogotá Antanas Mockus fue quien decidió prohibir en la capital colombiana la circulación de dos personas en una moto. En una entrevista en 2012 explicó las variantes que utilizó para no quedar atrapado en un debate entre derecha e izquierda a la hora de trazar un plan de seguridad. Dejó entonces una frase interesante: "creo que primero hay que combatir directamente a la violencia y después las condiciones de ilegalidad".



En Honduras también se aplicó una ley similar para luchar contra los robos en motocicletas y contra el sicariato.