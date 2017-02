Macri, tras la reunión con Rajoy: "esperamos que las empresas españolas intensifiquen sus inversiones"

El presidente Mauricio Macri les pidió hoy a las empresas españolas que incrementen sus inversiones en la Argentina. Lo hizo al asegurar que a ambos países no solo los une el pasado, sino también el futuro.



"Hay más de 300 empresas españolas importantes en el quehacer diario de nuestro país, que esperamos que en esta nueva etapa intensifiquen su participación, sus inversiones. No solo nos une el pasado, nos une el futuro", aseguró.



Durante una conferencia de prensa brindada en Madrid junto a su par español, Mariano Rajoy, Macri aseguró que ambos países tienen que intensificar la relación bilateral: "cuantos más desafíos tenemos, más incertidumbre; tenemos que apostar a integrarnos, a encararlo juntos, porque de esa manera vamos a encontrar oportunidades de mejorar la vida de los ciudadanos".



Además, destacó el reinicio de las negociaciones con la Unión Europea, que ayudará a integrar a los países del Mercosur con el bloque europeo, destacó la agencia DyN.



"Es una oportunidad única, porque algo más fácil que integrar las culturas que ya compartimos no puede haber; estamos haciendo acuerdos con otras partes del mundo en las que tenemos más dificultades, en este caso es natural y deberíamos tener éxito", sentenció.



Por otra parte, el mandatario se refirió al caso de la detención de Milagro Sala, que generó protestas de la izquierda española. Insistió en que está en manos de la Justicia y que esta es independiente del Poder Ejecutivo.



"Me acercó una petición un integrante del partido Podemos, muy educadamente, en un sobre", dijo Macri.



En ese sentido, reiteró que en mayo llegarán al país representantes de organismos internacionales que "mirarán con sus propios ojos qué se está haciendo”.



En la misma conferencia de prensa, el presidente del Gobierno español ponderó hoy la ambiciosa política reformista de la Casa Rosada, y aseguró: "los pronósticos para la economía argentina en 2017 son mucho mejores".



"En el tiempo que lleva en la presidencia, (Mauricio Macri) ha tomado decisiones importantes, como el levantamiento del cepo, la eliminación de aranceles a la exportación, la simplificación aduanera, y ha logrado sacar adelante importantísimas votaciones en el Parlamento. Los pronósticos para la economía argentina para este año son mucho mejores", enumeró Rajoy.