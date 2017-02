Abal Medina sobre Milani: "creo que nosotros nos equivocamos"

El senador nacional Juan Manuel Abal Medina (FPV) consideró que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se equivocó al designar del general César Milani al frente del Ejército, al desoir a quienes señalaban lo incorrecto del nombramiento del militar, hoy detenido por presuntos delitos de lesa humanidad.

"Hace tiempo que se veía que las acusaciones tenían bastante basamento, realmente creo que nosotros nos equivocamos en ese momento", sostuvo Abal Medina y agregó: "tendríamos que haber tomado mucho más en cuenta aquellas voces, que no fueron pocas, que nos señalaban lo incorrecto de esa decisión de nombrar a Milani como jefe del Ejército".

El ex jefe de Gabinete entre 2013 y 2014, durante el segundo mandato presidencial de Cristina, consideró que el avance en la investigación de los delitos que se imputan a Milani es positivo, "porque quiere decir que las políticas de memoria, verdad y justicia que veníamos implementando como política de Estado están fuertes, están firmes". "También es una luz de alerta de que en ese momento tendríamos que haber escuchado más, y no cerrarnos tanto a escuchar a los que pensaban cosas distintas", admitió.

Milani, designado en julio de 2013 y cuya gestión concluyó con la del gobierno de Fernández de Kirchner, está detenido desde la semana pasada por orden del juez federal de la provincia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien le dictó prisión preventiva en la causa que investiga la "privación ilegal de la libertad y tormentos" de Ramón y Pedro Olivera y de Verónica Matta. También se investiga al militar por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en una causa que instruye un juez federal de la provincia de Tucumán. (Télam)

