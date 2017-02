Leandro Báez: "mi padre tenía relación con Néstor, que era su amigo"

Martín Báez, uno de los hijos del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, se despegó hoy ante la Justicia del manejo de las empresas de su padre, en las que -dijo- sólo ocupaba un rol meramente formal.



Mediante un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio, Martín Báez sostuvo que quien ejercía el control pleno de las actividades era su padre, y que él se limitaba a cumplir funciones cuasi protocolares y de representación, pero sin incidencia en las decisiones.



"El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por nuestro padre", resumió en el escrito.



Bonadio investiga la relación entre las empresas de Báez y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una megacausa por presunta corrupción mediante el sistema de "retornos" por la adjudicación de obra pública por contratos millonarios.



"Mi capacidad de decisión o la de mis hermanos en la toma de decisiones empresariales, o en la incorporación en carácter de socios o miembros del órgano de decisión, estaba directamente vinculada a una decisión de organización de nuestro padre en las empresas", afirmó Martín Báez, según la agencia DyN.



Los hijos de Báez integraban los directorios de las empresas "al solo efecto de conformar los requisitos legales para la constitución de las sociedades o para la existencia de órganos de decisión".



De acuerdo con el escrito, figuraban allí en virtud de la confianza por la relación familiar: "no otra cosa nos unía y nos une a él que el hecho de ser parte de la misma familia".



Por otra parte, Leandro, otro de los hijos de Báez, Leandro, también se presentó en la Justicia hoy y declaró hoy que el vínculo entre su padre y la ex presidenta y su hijo Máximo siguió hasta 2013, tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. Pero aclaró que hubo un quiebre a raíz del escándalo que se generó en torno a los negocios del empresario cuando la prensa los dio a conocer.



Leandro también fue citado por Bonadio, pero en el marco de la causa Los Sauces. El joven respondió preguntas y dijo que todas las decisiones las tomaba Lázaro Báez, quien era el que "tenía la relación con Néstor, que era su amigo", reveló la agencia Télam.