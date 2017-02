Se filtraron más fotos del Samsung Galaxy S8

Nuevas filtraciones del Galaxy S8 confirmarían los rumores, de que el nuevo teléfono de Samsung tendrá un nuevo diseño frontal, sin biseles y con una pantalla casi tan grande como toda la parte frontal.

La cuenta de Twitter @UniverseIce, publicó una serie de fotografías donde se ve el frente del nuevo smarth de la compañía surcoreana, aunque sin pistas de la parte trasera del dispositivo, que llegaría con un lector de huellas al lado de la cámara.

Sin embargo, el bloguero Evan Blass publicó una serie de imágenes del Galaxy S8 y del LG G6, que confirman la parte de atrás del teléfono de Samsung. La imagen no deja muchas dudas a la imaginación y parece que el lector sí se ubicará en la parte trasera, junto a la cámara.



It's never too early to start shopping for cases for your next phone(s). pic.twitter.com/pFzYtmauxv