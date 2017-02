Las cuotas de los colegios privados aumentarán un 17 % como mínimo

Se acerca el comienzo de clases y los padres afilan el lápiz y hacen números: uniformes, útiles, equipos de gimnasia y las casi siempre pesadas cuotas de los colegios (en el caso de aquellos que mandan a sus chicos a instituciones privadas). Se espera que el ciclo lectivo 2017 empieza con un incremento del 17% con respecto a diciembre en este último rubro. De todos modos, no es una cifra definitiva, ya que la suba podría ser aún mayor. El porcentaje final dependerá de lo que se acuerde en las paritarias docentes.



Por disposición de la dirección de Enseñanza Privada –departamento dependiente del Ministerio de Educación de Tucumán-, el incremento regirá desde marzo y hasta que se llegue a un acuerdo en las nefociaciones salariales. “Si hay alguna diferencia porcentual, el reajuste se implementará a partir de abril”, explicó el integrante del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), Pablo Graffigna.



“El 17% de incremento se hará sobre el precio de la cuota de diciembre hasta que se concreten las negociaciones. El valor final depende de lo que se acuerde en las paritarias”, completó Graffigna. El ex presidente del Consudec comentó que a fines de marzo suelen darse a conocer las cifras definitivas.



Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) hicieron una advertencia con respecto al precio de las matrículas de los alumnos. “La inscripción no puede exceder el valor de dos cuotas juntas al precio de diciembre”, expresó Liliana Rojas, dirigente del organismo.



La dirigente comentó que el Estado está a disposición de los padres en caso de que noten alguna irregularidad por parte de las instituciones a la asistirán sus hijos: “si el colegio quiere cobrarles más cara la matrícula, pueden denunciarlo en la dirección de Enseñanza Privada (Sarmiento al 800)”, finalizó.