Video: "La Chancha" necesitó de la ayuda de "El Mono" para ubicarse a la sala

Faltaban 10 minutos para que inicie una nueva audiencia del juicio en contra del Clan Ale. Por el acceso de calle Chacabuco, Rubén Ale ingresó en silla de ruedas al Tribunal Oral Federal. Ya dentro de la sala, "La Chancha" necesitó la ayuda de su hermano mayor, Ángel Ale, para ubicarse en la sala, en una silla especialmente preparada para él.



La Justicia Federal acusó a los Ale por supuesta asociación ilícita para el lavado de activos, en una causa en la que también se encuentran imputados Roberto Dilascio, ex gerenciador de San Martín, María Jesús Rivero, ex vicepresidenta del club de Ciudadela y Fabián González y Alberto Suárez, considerados allegados a "La Chancha".



La semana pasada, "La Chancha" se ausentó de la audiencia debido a que su estado de salud no le permitía quedarse en la sala. Desde su defensa pidieron reiteradas veces que el menor de los Ale sea excusado de asistir a los debates.