Débito: los comerciantes creen que las fallas tecnológicas atentarán contra la disposición de la AFIP

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciaron que a partir del 1 de abril saldrán a controlar el cumplimiento de una normativa que impulsa la masificación de los pagos con tarjeta de débito. Sin embargo, según desde los comercios tucumanos, la falta de una tecnología acorde atentaría en contra de su acatamiento.



"Hay muchos negocios que los tienen y hay otros que no, porque no venden tanto", advirtió Raúl Fioretti, de la Cámara de Comercios del centro de la capital, que además recordó que las carnicerías y las verdulerías no trabajan con tarjeta, pero ahora lo deberían comenzar a hacerlo.



El uso de los equipos para el cobro con tarjetas, conocidos como "posnet", tienen un costo fijo por mes, además de un porcentaje del monto que se facture. Teniendo en cuenta de que los comercios deberían invertir al menos $ 500 mensuales, desde el Gobierno se anunció que los monotributistas que se sumen a la iniciativa recibirán una bonificación de dos años.



Sin embargo, Fioretti se mostró excéptico y se justificó con experiencias propias. "Sería espectacular pero no sé si estamos en condiciones de hacerlo. En Argentina no estamos 100 % preparados para tener un 'posnet'. Un 24 de diciembre perdemos ventas porque se saturan las líneas telefónicas necesarias para las habilitaciones de los pagos con tarjeta. Eso demuestra que las tecnologías no están capacitadas para eso", explicó luego de recordar que todavía existen empresas que no bancarizaron a sus empleados.





La normativa anunciada por la AFIP

- A partir del 30 de abril próximo, todos los comercios -mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes- con ingresos mayores o iguales a $ 4 millones facturados en 2015 deberán recibir pagos con tarjeta de débito.



- Quienes hayan facturado entre $ 1 y $ 4 millones, lo deberán hacer a partir de mayo, y los que registraron montos menores, a partir del 30 de junio.



- Los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes y de entretenimientos, tendrán que hacerlo a partir del 31 de julio, en los casos que la facturación haya superado los $ 4 millones en el período fiscal 2015.



Desde del 31 de agosto comenzará a correr el plazo para quienes facturaron entre $ 1 y $ 4 millones, y el 30 de septiembre para los que facturaron menos de un millón de pesos. El resto de los contribuyentes, deberán acatar la medida a partir del 31 de octubre, 30 de noviembre, y 31 de diciembre, respectivamente.