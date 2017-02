Cerró una planta de Atanor en Buenos Aires: 60 obreros quedaron sin trabajo

BUENOS AIRES.- Unos 60 trabajadores de la empresa Atanor quedaron sin empleo por el cierre de la planta de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, como parte del proceso de reducción iniciado hace unos meses. Según indicaron los obreros a la prensa, se encontraron con el portón cerrado cuando fueron a trabajar a las 4 y les entregaron un papel en el que la compañía informaba que cesará su actividad productiva.



La decisión se tomó sin previo aviso y en el panfleto, que comunicaba la decisión, prometieron "respetar y cumplir con la legislación vigente" en cuanto a las indemnizaciones. Hay conmoción en la localidad por la decisión de la empresa.



"Es un día triste, lo que está pasando en la localidad es de no creer", el gremialista petroquímico Néstor Carrizo en declaraciones a Radio 10, según consignó el portal "MinutoUno". Además, contó: "nosotros veníamos viendo maniobras de la empresa con productos terminados y con la materia prima. Había poca reposición de materia prima, hasta que directamente no entró más".



La compañía Atanor, en tanto, informó que invertirá en los próximos cinco años en el país u$s 70 millones en el desarrollo de productos agroquímicos, de protección de cultivos, segmento en el que resolvió concentrar su negocio y que llevó a la empresa a cesar su actividad química en las plantas bonaerenses de Baradero y Munro.



"Es una decisión del grupo (Albaugh, propietario de Atanor) de focalizarse en el sector de protección de cultivos, donde vemos una oportunidad de crecimiento a nivel mundial", precisó a Télam el director de Asuntos Legales y Corporativos de la compañía, Agustín Herrera.



Atanor, que en Tucumán es dueña del ingenio Concepción (más de 1100 empleados), continúa con su proceso de desprendimiento de activos. En diciembre del año vendió el ingenio Marapa al supermercadista Emilio Luque. En dicha planta trabajan unas 270 personas.



En septiembre de 2016, el grupo Atanor había anunciado la venta por unos U$S 200 millones de los dos ingenios que administraba en la provincia: Concepción y Marapa. Su CEO, Marcelo Dumanjó, había afirmado en ese momento el que el grupo empresarial se iba a centrar en el negocio de los productos químicos para el desarrollo del campo y la industrial por lo que se alejaban de la fabricación de azúcar.



Atanor posee, además, plantas en Monro, Pilar, San Nicolás, Río Tercero, La Pampa y en Río de Janeiro, Brasil.