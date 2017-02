Cortaron Sarmiento al 400 para pedir justicia por la muerte de un adolescente

Familiares de un adolescente que fue asesinado el sábado en Alderetes cortaron la avenida Sarmiento al 400. Reclamaron Justicia frente a la sede penal de Tribunales.



Los manifestantes aseguraron que los asesinos de Brian González están libres y que temen que vuelvan a atacar a otros miembros de la familia.



El hecho ocurrió el sábado en le barrio Madre Teresa de Calcuta. Pasado el mediodía, González se encontraba junto a unos amigos en la casa de su suegro, Oscar Navarro, de 52. Hasta allí llegaron varios integrantes de una banda conocida como “Los Porteños”. Comenzaron a disparar contra la vivienda y el adolescente huyó del lugar. Cuando lo alcanzaron, le dispararon en la frente y en el pecho. Los agresores también balearon en las dos piernas al dueño de casa y a su hijo, Miguel Alejandro (25), en la pierna derecha. Luego huyeron del lugar.



Los heridos fueron trasladados al hospital Centro de Salud. Integrantes de “Los Porteños” fueron hasta el hospital y amenazaron a los familiares para que no hicieran la denuncia.



Según confiaron fuentes policiales, “Los Porteños” es un grupo liderado por hombres oriundos de Buenos Aires que llegaron a la provincia para dedicarse a la venta de sustancias prohibidas en los barrios humildes.



Los investigadores sospechan que el asesinato de González se trató de un mensaje mafioso. Los motivos no están claros, pero no se descarta que podría tratarse de una pelea por el dominio territorial para la venta de drogas.