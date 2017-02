Flujo mata fundamental

El índice Merval acusa una suba del 18% en lo que va del año en pesos y en dólares, ya que el dólar casi no se ha movido desde el cierre de diciembre en $16. Y lo mismo puede decirse prácticamente para el último año, donde el Merval acumuló un alza del 69% en pesos y 61% en dólares. Claro está que las ganancias pasadas no son garantía de resultados futuros, pero, la pregunta que nos hacemos todos los que miramos el mercado asiduamente es: ¿puede seguir subiendo?



Un enfoque podría ser ver el mercado desde los fundamentals. Y comparar las valuaciones de las empresas Argentinas con las Brasileñas y las Chilenas. En términos de P/E y P/Valor Libros, el Bovespa Brasileño acusa 15.17 y 1.7 respectivamente, por otro lado, en Chile su índice de referencia IPS muestra guarismos de 15.28 y 1.54. Mientras tanto, el índice de Bolsa General Argentino muestra, un comparativamente bajo P/E de 11.99, pero un altísimo P/BV de 2.53. En este sentido, el alza reciente del mercado y estos números de valuación algo ambivalentesnos lleva a pensar que la mayoría de las empresas pueden estar valuadas a su precio justo o que no queda mucho margen más de suba.



Pero ¿y si en lugar de ello nos planteamos un análisis distinto? Podríamos basarnos en los flujos que pueden llegar a la región, bajo esta nueva expectativa impulsada por la victoria de Trump de mayor crecimiento en las economías desarrolladas, que inició un rally en sus índices bursátiles y ha alimentado el apetito por el riesgo.



En este sentido, desde invertirOnline.com creemos que Argentina y Brasil están en un lugar privilegiado desde el inicio del mandato de Trump, que se plantea como un hostil y hábil negociador de todo acuerdo comercial. El motivo es que las exportaciones de estos dos países dependen en menor medida de Estados Unidos, y más de China, que en otros emergentes como Colombia, Chile y México. Pese a ser un destino menor de exportaciones Argentinas, la limonera San Miguel, ya ha probado un poco de esa medicina con la suspensión temporal de la exportación de limones que Obama había aprobado sobre el final de su mandato.



Sin embargo, a nivel general Argentina ha vuelto a estar entre los destinos favoritos de las inversiones para los analistas. Y específicamente porque existe otro driver que puede impulsar al mercado. Hoy está considerada aún una economía de Frontera por Morgan Stanley en sus índices MSCI ¿Qué implica esto? Que muchos inversores institucionales, la tienen prohibida como destino de sus inversiones porque no cumple con determinados requisitos mínimos de “calidad” para ser considerada emergente ¿Y qué puede pasar si Morgan Stanley la incorpora en sus índices?



Básicamente un cambio mayúsculo en el flujo de las inversiones al país. Para ponernos en contexto es importante destacar que la capitalización bursátil del MSCI FrontierMarketsIndex era en 2016 de $240mil millones de dólares, equivalente al 3% de la capitalización del MSCI EmergingMarketsIndex’s $7.6billones.Y, los fondos dedicados a mercados emergentes de equity poseen en activos bajo administración 1.12 billones (a fines de Julio de 2016), lo cual supera por 65 veces los fondos disponibles para los mercados de frontera (USD 17.500 millones).



Es decir, si Argentina logra capturar un 1% del mercado de acciones emergentes, eso implicará un flujo de USD 11.200 millones para el país. Sobre una capitalización de nuestro mercado de 78 mil millones de dólares, equivale a un crecimiento de un 14% adicional. Si lo vale o no, será un debate para los fundamentalistas, pero en este caso, parece ser que se verificará, una vez más, la máxima que da título a este artículo.



Alejandro E. Bianchi, CFA Gerente de Inversiones - InvertirOnline.com