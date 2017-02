Motoarrebatadores asaltaron al periodista Marcelo Longobardi

El periodista Marcelo Longobardi fue asaltado nuevamente por motoarrebatadores. Esta vez fue en la calle Libertad al 1,300, en Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el comunicador iba a un almuerzo en la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

"Me robaron a las 12:30. No había policías en la zona", relató a radio Mitre. "La otra vez que me robaron fue una emboscada. Éste fue un robo como le pasa a cualquiera", añadió.

El otro robo había sido a las 13 del 8 de octubre de 2014 en Barrio Parque, adonde también motochorros le arrancaron el reloj. Sin embargo, en esa oportunidad lo vinculó a cuestiones políticas y deslizó que el kirchnerismo pudo haber estado ligado al episodio.

Esta tarde, Longobardi salió de su programa de radio (Cada Mañana) y estaba conversando con una persona en Libertad 1.340 cuando un asaltante lo tomó imprevistamente del cuello.

"Venía de una reunión, y estaba a diez metros de donde tenía que ir. No creo que la persona que me robó me haya estado siguiendo", sostuvo.

"Me agarró del cogote, no me dio tiempo a pensarlo y se lo di. No me lastimaron", aseguró Longobardi en diálogo con el pase entre Encendidos en la tarde y Le doy mi palabra.

"Fue una cuestión al voleo, a comparación del anterior robo que sufrí. No me pasó nada a mí, ni a mi chofer, eso es lo más importante", manifestó el periodista.

"No hay policías en la zona para que persiguieran a los delincuentes. No me gasto en hacer la denuncia porque es perder el tiempo", comentó Longobardi.

