Trump sobre el antisemitismo: "todavía hay mucho por hacer para erradicar el odio y los prejuicios"

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy una serie de casos antisemitas en su país. "Las amenazas contra comunidades judías son terribles", dijo Trump en una vista al Museo de Historia y Cultura Afroamericana. Los incidentes son un trágico recuerdo de que todavía hay mucho por hacer para "erradicar el odio y los prejuicios", agregó.



El lunes hubo amenazas de bomba anónimas contra varios centros judíos. En un cementerio judío del estado de Missouri fueron profanadas más de 100 tumbas. La ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton, que perdió las elecciones del año pasado contra Trump como candidata demócrata, le había pedido al presidente que se expresara en torno a esta serie de hechos, a los que calificó como "alarmantes".



La hija de Trump, Ivanka, convertida al judaísmo, escribió en Twitter: "Estados Unidos es una nación construída sobre el principio de la tolerancia religiosa. Tenemos que proteger a nuestros lugares de culto y centros religiosos". Al ser consultado en una conferencia de prensa la semana pasada sobre tendencias antisemitas entre sus propios seguidores, el presidente respondió que él no era antisemita y acusó a sus opositores de estar detrás del aumento de los casos de antisemitismo.