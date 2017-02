Otra escucha a Cristina: dijo que Stiuso tenía "carpetazos" preparados contra jueces y fiscales

El fiscal federal Federico Delgado, requirió hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner y el titular de la AFI, Oscar Parrilli, sean llamados como testigos para explicar a qué se referían al decir que el espía Antonio Stiuso "tiene las carpetas contra jueces y fiscales".



El pedido fue realizado como parte del expediente que sustancia el juez Rodolfo Canicoba Corral y que fue iniciado a partir de una extracción de testimonio solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán, en una causa a cargo del juez Ariel Lijo.



Marijuan había solicitado que se investigara el contenido de los diálogos entre la ex mandataria y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los que ella decía que Stiuso tenía carpetas contra "jueces y fiscales".



La escucha se habría producido en el marco del expediente en el cual Parrilli fue procesado por el presunto encubrimiento del entonces prófugo traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi, informaron fuentes judiciales.



"Este tipo (por Stiuso) dice cualquier cosa y ningún juez, ningún fiscal lo llama. El que tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales es este hombre", dice la ex presidenta según la supuesta desgrabación que forma parte de la denuncia.



La transcripción del presunto diálogo entre la ex presidenta y Parrilli comienza con una expresión textual de la ex presidenta que, al parecer, se queja de las cosas que dijo Stiuso en un reportaje publicado por el diario La Nación el 11 de julio de 2016:



- Cristina: "estamos a una semana de cumplirse ya 22 años del atentado (contra la AMIA) y este tipo dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron pruebas y lo dejan salir del país porque entra y sale”.



- Parrilli: "si. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (Mena, ex dos de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa (AMIA) que tiene ahora llegada, que lo citen".



- Cristina: “yo quiero iniciar algún tipo de acción, porque el tipo dice que yo lo mandé a matar a (el fiscal, Alberto) Nisman. Yo quiero meterme en la casua AMIA. Este tipo no, no. ¿Estamos todos locos? ¿Cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos son los de él".



- Parrilli: "lo de la AMIA es terrorífico y por otro lado él fue el que sobornó, si él estuvo a cargo de toda la investigación (del atentado contra la mutual judía)”.



- Cristina: "este tipo (por Stiuso) dice cualquier cosa y ningún juez, ningún fiscal lo llama. El que tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales es este hombre".



- Parrilli: "nos nos va a amedrentar, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero que raro que ni jueces, ni fiscales hayan hecho algo, ni siquiera citarlo, convocarlo. Claro. Hola".



En la entrevista con el diario La Nación, Stiuso había respondido que "sí" cuando le preguntaron si "el gobierno de Cristina" mandó a matar a Nisman y que en la causa AMIA "nunca se pudo esclarecer nada porque los gobiernos siempre trataron de tapar las cosas, de sobornar jueces, presionar funcionarios".



En su requerimiento, el fiscal delgado sostuvo que hay dos caminos por tomar: dar por sentado que Cristina Kirchner y Oscar Parrilli omitieron deliberadamente denunciar los hechos y, en consecuencia requerir su declaración indagatoria o pedirles que expliquen a que se referían para "tratar de conocer que pasó", indicó la agencia Télam.



La opción de llamarlos como testigos fue definida por el fiscal como la "salida seria" y permitiría entender el contenido de una conversación que no es entendible de otra forma porque "las transcripciones son pobres".



"Hay que preguntarles más. Además, este paso no tiene ningún efecto posterior. Si se comprueba que son responsables de un hecho la investigación seguirá ese curso y si se comprueba que son víctimas, seguirá otro sendero", sostuvo el fiscal.