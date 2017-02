El precio de las computadoras bajaría un 20% con la eliminación del arancel para importar

Empresarios del sector tecnológico, que importan artículos para comercializar en el país, coincidieron en que la eliminación del aranceles para adquirir computadoras e insumos tecnológicos en el exterior ayudará a bajar los precios de venta de los equipos, en torno a un 20%. Sin embargo, las empresas que fabrican equipos en la Argentina señalaron que la medida del Gobierno afectará el desarrollo de sus negocios, porque no podrán competir con los precios de los artefactos importados sin arancel.



-En el mercado local, una computadora cuesta, en promedio, unos $ 17.000.



-Si se aplicará el descuento del 20%, que advirtieron los empresarios, costaría $ 13.600.



-En Chile, el mismo equipo se comercializa, en promedio, a unos $ 10.000.



El gerente de la Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca), Carlos Scimone, recalcó que la quita del arancel del 12% para importar componentes destinados a la producción de computadoras en el país hará retroceder los precios de venta, aunque aclaró que seguirán por encima de los valores que se ofrecen en Chile.



"Con la carga impositiva que afrontan las empresas nacionales, y con la logística de distribución, habrá una diferencia, pero no será tan grande como para que los consumidores crucen la frontera", aseguró el empresario, según consignó el diario "El Cronista". La medida del Gobierno también prevé, desde abril, la quita del arancel del 35% que rige para la importación de notebooks, de tablets y de computadoras.



Una postura similar a la Camoca, expuso el titular de la firma Bangho, Carlos Suaya, quien confirmó hoy que la empresa despedirá a más de la mitad de los 800 empleados que tiene en el sector informático debido a la quita de aranceles a la importación.



Según manifestó en declaraciones radiales, en los últimos meses intentaron explicarles a las autoridades que había alternativas entre el 35% y la eliminación total del tributo. "Pero fue imposible tener un diálogo. Bangho tenía 800 personas en tres plantas muy industrializadas. Fueron inauguradas por el Gobierno anterior; se motivó a la empresa a invertir, a generar producción y a competir con lo importado. Lo hemos logrado con un costo bajísimo. Ahora, nuestra dotación va a quedar en menos de la mitad cuando se termine todo el proceso", lamentó el directivo, según consignó la agencia DyN.



Suayan aseguró que en la Argentina "la industria es carísima" y explicó que los precios de los productos están motivados por una enorme cantidad de impuestos. "Los funcionarios, en vez de trabajar primero sobre los costos del Estado en toda la economía, ajustan el nivel de precios. No consideran la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo", advirtió.



Hernán Chapitel, representante para América Latina de la empresa ASrock, fabricante de motherboard, subrayó en que la rebaja de precios rondará el 20% en las computadoras y entre el 5% y el 6% en el caso de los insumos. Sin embargo, advirtió que "si la Argentina quiere tener los precios de Chile, "recién dio su primer paso", publicó la agencia Télam. "Todavía hay una carga tributaria demasiado fuerte sobre los equipos, aunque sean importados", explicó. "Lo positivo es que se acabaron las especulaciones. Se eliminó el arancel y los consumidores van a tener acceso a una mayor variedad de productos", comentó el directivo.