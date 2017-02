Inseguridad en Yerba Buena: los motoarrebatadores atacan en el corazón de la zona comercial

En Yerba Buena predominan las calles arboladas y el aire fresco de la montaña. Desde hace décadas, atrae a miles de tucumanos que quieren cambiar el ruido de la capital por el verde que reina en ese municipio. Sin embargo, en el último tiempo, la "ciudad jardín" se ha transformado -según sus habitantes- en una zona peligrosa a causa de la inseguridad. "Ya no es la misma", lamentan sus vecinos. Es que, a pesar de ser uno de los distritos donde se supone que hay mejor calidad de vida, la inseguridad se ha adueñado de las calles.



"Vecinos de Yerba Buena" es una página de Facebook creada hace un tiempo para dar cuenta de los asaltos que sufren día a día los vecinos y plantear las necesidades en distinta temáticas, entre las que se encuentra la seguridad. Fue en ese grupo, que cuenta con más de 31.800 miembros, donde se dio a conocer que el último fin de semana hubo una gran cantidad de hechos de inseguridad en distintas zonas del municipio. Según las denuncias, los motoarrebatos fueron mayoría.



En El Corte, en la Cariola, en la Paraguay, en la Moreno, en el Boulevard 9 de Julio, en la Zavalía, en la calle Perú e incluso en la Aconquija, la principal avenida de Yerba Buena, se vivieron distintos hechos de inseguridad en los últimos días. Uno de ellos tuvo lugar a la medianoche del domingo, donde un policía de civil fue abordado por tres motociclistas en la esquina de Alfredo Guzmán y Boulevard 9 de Julio. La víctima se defendió con su arma de fuego e hirió a uno de los asaltantes, quien luego fue detenido (foto inferior).





Más temprano, un verdulero de 66 años fue baleado mientras iba a entregar los últimos pedidos a domicilio. Aparentemente, según testigos de la zona, el hombre cerró su local y cuando se dirigía a realizar las entregas, dos sujetos en una moto lo interceptaron y le pidieron la recaudación. Sin embargo, el hombre logró esconderse detrás de una columna y fue ahí cuando le dispararon seis veces. Ocurrió en la calle Saavedra Lamas al 400.

"Esto no puede seguir así. Yerba Buena, con el paso de los años, se ha convertido en una zona caliente. Hacen falta más policías. Y los que están en las calles deberían dejar de estar con los celulares todo el día y cuidar más a las personas. Uno cree que como ve bares y movida todo el tiempo no pasa nada en este lugar, pero están equivocados. Hay mucha inseguridad, sólo que la ocultan", reclama indignada Blanca Vázquez, una vecina de la avenida la Solana Vera, en La Rinconada.





En las oficinas de la Dirección de Seguridad y Defensa Civil de Yerba Buena no niegan la realidad. Admiten que sí aumentó la inseguridad en ese municipio. "Hay preocupación, pero estamos combatiendo contra este flagelo", le dijeron a LA GACETA fuentes de esa repartición durante una breve charla.



Según datos aportados a este diario por esa repartición, en las zonas donde están los shoppings y los comercios crecieron los motoarrebatos. En tanto, en las zonas donde hay plazas aumentaron los escruhes a las casas. "Con el Sistema del 911 sacaron a los Policías de las calles; antes se veía a uno en cada esquina de Yerba Buena. Ahora no. Hay que llamar y así quedaron algunas zonas liberadas", dicen en la Dirección de Seguridad.



"Dada la gran cantidad de robos y arrebatos de los últimos meses, me gustaría saber qué postura va a tomar la municipalidad y el Concejo Deliberante con respecto a este tema. ¿Se está tratando el tema de la inseguridad? Creo que es hora de iniciar una campaña", escribió un usuario en el grupo de "Vecinos de Yerba Buena". Por ese motivo están convocando para una marcha que se realizará el jueves en la que pedirán más seguridad.









Los barrios cerrados nacieron como una alternativa para brindarles seguridad a aquellos que estuvieran dispuestos a habitarlos. Sin embargo, las coas cambiaron, porque inclusive estos emprendimientos son el blanco de los delincuentes y sus administradores y habitantes deben multiplicar las medidas de seguridad.

La polémica, en todos lados

El Gobierno anunció que envió a la Legislatura un proyecto que contempla una serie de medidas para hacerle frente a los crecientes hechos de inseguridad que se registran en nuestra provincia, más precisamente aquellos relacionados con los motoarrebatos.



Entre los puntos más sobresalientes aparece aquella que prohíbe la circulación de dos hombres mayores de edad en una misma moto como así también el uso del chaleco refractario en el que esté inscripto el número de dominio del rodado. Mientras la polémica se debate en la Legislatura, en Yerba Buena los vecinos sólo quieren escuchar una palabra: seguridad.