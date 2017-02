Crecieron 85% interanual las liquidaciones online de temporada

Las liquidaciones online de temporada crecieron 85% respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento de Mercado Libre Moda. Según el informe, las zapatillas, sandalias, carteras, bolsos y anteojos de sol son los cinco artículos de indumentaria y calzado más vendidos en las liquidaciones online de la temporada de verano.



El relevamiento señala que la facturación de estos productos durante el período de liquidación subió 20%, en comparación con semanas previas en las que no hubo descuentos. El ranking de productos más vendidos lo encabezó el rubro zapatillas, que representó el 20% de la facturación; seguido por sandalias, con el 14%; carteras y bolsos, con el 9% y anteojos, con el 5%, según comunicó la agencia Télam.



En un escenario con liquidaciones cada vez más anticipadas y obligaciones laborales que dejan a los consumidores con poco tiempo para recorrer locales en busca de buenos precios, la comodidad y practicidad del comercio electrónico lo convierten en una opción que permite comparar precios y concretar compras en pocos minutos, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento del día.



Un indicador de esto es que el comercio offline minorista cayó 7% en 2016 según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mientras que el comercio online creció 51% según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), casi duplicando la cantidad de unidades vendidas de 2015.



"Cada vez más los usuarios priorizan respuestas rápidas, posibilidad de acceder a una mayor oferta de productos en un solo lugar, flexibilidad en los medios de pago y la comodidad de no tener que trasladarse, de manera que el e-Commerce creció un 51% el año pasado, superando los $102.700 de facturación", informó Mariela Censori, gerente comercial de Mercado Libre Moda.