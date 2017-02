Milani seguirá preso: la Justicia no trató su pedido de excarcelación

La Cámara Federal de Córdoba decidió no tratar el pedido de excarcelación del exjefe del Ejército César Milani. El militar retirado está detenido en La Rioja y se lo acusa por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.



Los magistrados Abel Guillermo Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos consideraron que no se podía resolver la cuestión solicitada por Milani por falta de tiempo para analizar el expediente, publicó el diario La Voz.



El pedido de excarcelación ingresó minutos antes de que comenzara la audiencia convocada para analizar un pedido de nulidad de la indagatoria a Milani por el caso Olivera en La Rioja (estos tribunales dependen de la Cámara de Córdoba).



"Esto es nulo por falta de fundamentación, es nulo por arbitrario, no explica por qué deberían rechazarlo. De la prueba surge que no se puede ubicar en el lugar de los hechos a Milani", protestó Mariana Barbitta, abogada del ex jefe del Ejército.



La abogada reiteró que no existe riesgo de que su defendido se fugue y que las condiciones en las que se encuentra dentro del penal riojano son muy malas.



Milani está detenido desde la semana pasada, cuando se presentó ante la Justicia riojana en el marco de una causa por su presunta participación en la represión que se produjo durante la década del 70.