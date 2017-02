Cristina Fernández designó a sus abogados defensores

BUENOS AIRES.- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplió hoy con la intimación que le formuló el juez Ariel Lijo y designó abogados defensores en la causa en la que fue acusada por "encubrimiento" de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.



Se trata de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes ya defienden a la ex mandataria en otros expedientes y, en éste, representan al ex canciller Héctor Timerman, informó DyN.



Rúa y Peñafort serán los defensores de Fernández en la causa iniciada por la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su deceso.



Los abogados deberán contestar la "vista" del juez sobre un planteo de "inhibitoria" que formuló el juez federal Claudio Bonadio, quien pretende acumular la denuncia de Nisman a una causa que él tramita por el presunto delito de "traición a la patria" contra la ex presidenta.



Ayer, el juez federal Lijo le había ordenado a la ex presidenta que designe abogado defensor en la causa y le advirtió que en caso de no hacerlo le nombraría, de oficio, a un defensor oficial para que la asista.