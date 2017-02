Triaca pidió enjuiciar a los camaristas que avalaron las paritarias bancarias

BUENOS AIRES.- El Consejo de la Magistratura confirmó hoy que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca, promovió el juicio político contra dos camaristas del fuero laboral, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes avalaron la paritaria de los trabajadores bancarios.



Voceros del Consejo confirmaron que el pedido de juicio político se fundamenta en la "interpretación" que los camaristas Arias Gibert y Marino hicieron respecto de los alcances y aplicación de la paritaria bancaria, cuyo incumplimiento estuvo a punto de derivar en un paro de 72 horas la semana pasada, informó la agencia DyN.



Defensa



Gibert, en tanto, rechazó la presentación. "Creo que es un caso serio de dislexia, creo que estos muchachos no saben leer. Lo que se le dice al Ministerio de Trabajo es que no interfiera arbitrariamente. Nosotros no homologamos nada, lo que dijimos fue parar la negociación y que se presenten las pruebas", aseveró.



El magistrado resaltó además que con el fallo no homologaron ningún acuerdo, sino que le dijeron al Ministerio "que no interfiera arbitrariamente". "Si al día siguiente están decidiendo no pagar las patronales que habían firmado el acuerdo, que fue la situación con la que me encuentro, estoy preparando un conflicto salvaje, y eso fue lo que se trató de evitar", afirmó.



"Lo que hice fue darle 10 días para que inicien una causa y, mientras tanto, no innovar. Lo importante era desactivar un conflicto que venía de frente. Fue una resolución que escribimos en lenguaje muy claro. Quien incumple la Constitución es el Estado cuando se arroga facultades que no son propios", añadió.



Tras asegurar que nadie del Gobierno lo llamó para presionarlo, apuntó contra los funcionarios al asegurar que no entendieron el fallo de la Cámara.



El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, por su parte, aseguró que el pedido de juicio político contra los jueces "es un hecho de suma gravedad" y "consolida el concepto autoritario del Gobierno". En ese marco, advirtió que en el oficialismo "están dispuestos a avanzar a costa de lo que sea" y que "vinieron a buscar la baja del costo laboral argentino".



En declaraciones a Radio 10, Palazzo dijo que "a veces uno piensa si este Gobierno no está buscando autodestruirse a sí mismo" y dijo que "seguir instalando este conflicto es un acto de irresponsabilidad o autoflagelación, porque lo único que va a recibir son rechazos de toda la ciudadanía que, a esta altura, ya no come vidrio".