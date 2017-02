Las siete tendencias con las que el Congreso Mundial de Móviles anticipa lo que se viene

Una nueva edición del Congreso Mundial de Móviles será inaugurada dentro de una semana en Barcelona. Durante cuatro días, expositores de las principales compañías discutirán sobre el presente y el futuro de la industria. Con siete puntos como ejes centrales, se espera que miles de asistentes recorran los pabellones del ciclo de conferencias más importante del calendario.



El predio Feria Barcelona, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, al sur de la ciudad albergará del 27 de febrero al 2 de marzo, concentrará la atención de fabricantes de teléfonos, empresas de software, startups, programadores y miles de usuarios, que podrán recorrer los diferentes salones de exposiciones, que incluirán avances en inteligecia artificial, robótica y las fucionalidades de los drones.



Desde la organización destacaron la elección de siete ejes temáticos, que nuclearán los contenidos más relevante para la industria, sus intereses y sus visiones futuras.









1- Contenidos y medios

Este tema tiene una profunda inmersión en los aspectos de contenido móvil y en las variaciones de su participación en los medios de comunicación y entretenimiento.



2- Consumidores IoT (Internet of thing)

Bajo esta temática se intentará explorar al consumidor, que dentro de un universo digital, está en constante cambio, por que hay que buscar experiencias únicas adaptadas a ellos.



3- La cuarta revolución industrial

Aquí se abarcarán diferentes servicios de telecomunicaciones y digitales, la escala y la complejidad del impacto en todas las industrias y la sociedad y en cómo los proveedores de servicios digitales desempeñan un papel central en este ecosistema cada vez más diverso.



4- Gobierno y política pública

El móvil es un importante impulsor del desarrollo económico y la creación de riqueza, pero ¿qué políticas se necesitan para promover la innovación, la competencia y mucho más en la era digital? Profundizarel papel del gobierno dentro la industria móvil.



5- Redes

Hacer que la conectividad sea omnipresente, simple y esencial como el aire de respiración es la meta, pero que implica muchas complejidades. Como industria se está empezando a alcanzar el objetivo, pero hay muchos obstáculos todavía en el camino. Conectividad de red, en sesiones temáticas y programas.



6- Plataformas

Este eje reúne temáticas sobre algunas de las tecnologías esenciales que van a determinar la naturaleza del futuro mundo digital: la inteligencia artificial, la robótica, la seguridad, la privacidad, la identidad y mucho más.



7- Desarrollo sostenible

Este tema explorará las oportunidades que la industria móvil tiene para construir negocios sostenibles en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.





Espacio argentino

El mismo día de la inauguración, en el espacio del evento 4YFN (4 Years From Now) -Dentro de cuatro años- fue programada la charla "Argentinian Startups Pitches", dedicada a los jóvenes talentos argentinos que se destacan en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria del agro.