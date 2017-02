Polémica por las motos: "que por ley obliguen a todos los ciudadanos a que circulen en monopatín"

El subsecretario de Tránsito y Transporte municipal, Enrique Romero, comunicó su postura frente al polémico proyecto del Gobierno de combatir los delitos que se cometen en motocicletas. “La idea de permitir que solo el conductor circule en moto, que está diseñada para dos personas, es de una supina ignorancia. Como si todos los asaltos o arrebatos se produjeran en moto exclusivamente”, cuestionó.



“Siguiendo la ridícula línea argumental de Paul Hofer (secretario de Seguridad), sería bueno que por ley obliguen a todos los ciudadanos a que circulen en monopatín”, agregó, con ironía.



Según sostuvo Romero, entre 2012 y 2017, “Tucumán ha padecido un tsunami de violencia, donde solo la prensa gráfica local informó 668 homicidios y 972 heridos por arma blanca y/o de fuego, y esto no se soluciona con un ocupante por moto”.



“Hay ausencia de un Observatorio Interinstitucional de Violencia Criminal, que establezca valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno delictivo, que diferencie el riesgo de acuerdo a la edad, sexo, territorio y posición socioeconómica. Lo que deben hacer es crear un Programa Provincial de Prevención del Delito, a implementarse en barrios de alta vulnerabilidad social, sin caer en el prejuicio de considerar como potenciales ofensores de la Ley Penal, solo a ciertos grupos por su condición social y económica”, propuso el funcionario municipal.



Otras medidas del Gobierno



1- Pedirán que todos los motociclistas utilicen chalecos refractarios para identificarlos. La prende llevará inscripto el número de patente.



2- Solicitarán que se obligue a las estaciones de servicio a no venderle combustible a las personas que no lleven colocado el casco.



3- Impulsarán un registro de compradores de motos. Para adquirir un rodado, se deberá prensentar el certificado de buena conducta.



4- Crearán el Grupo Operaciones Motorizadas (GOM) que utilizará motos de gran potencia parar perseguir a los motoarrebatadores.