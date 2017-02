Comenzó la venta de entradas para socios de Atlético

La expectativa por la revancha entre Atlético y Junior entró en su pico máximo. Por eso, las autoridades del “Decano” decidieron dar inicio a la venta de entradas para la revancha del jueves, a las 19.15, en el estadio Monumental.



Pero atención, hoy es un día exclusivo para los socios con abonos al día. Y será, además, el único día en que los abonados tendrán la oportunidad de comprar una entrada a un precio diferencial a lo que deberán pagar quienes no están adheridos a Atlético o estén con cuotas en mora. Solo hoy, porque mañana tendrá otro precio.



El punto de venta será la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365. Los precios: las tribunas de calle Chile y Reartez (Bolivia) cuestan $ 200, mientras que la Laprida asciende a $ 250. En cuanto a las plateas, hay dos opciones de precios. Los sectores 5 y 6, $ 700, mientras que el 1 y 2 $ 800.



Por reglamentación de la Conmebol no existen entradas con valor diferencial para jubilados, damas y niños.



Ahora, respecto a lo que será el expendio de localidades para los no socios, las mismas se podrán conseguir mañana de 10 a 20 y el mismo jueves, a partir de las 10, en el local de Pálpitos 24 (Maipú 591) y en la Liga.



Las populares de calle Chile y Reartez costarán $ 300; Laprida, $ 350, sector 3 de plateas, $ 1000, 5 y 6, $ 1200, y 1 y 2, $ 1400.