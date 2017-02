El chofer del colectivo que volcó en Mendoza pidió perdón: "fue un accidente"

El chofer imputado por el accidente en la alta montaña mendocina, en el que murieron 19 personas y decenas resultaron heridas, pidió disculpas por el hecho y aseguró que "no fue intencional".

En una entrevista brindada desde su calabozo en una comisaría de Luján de Cuyo, el conductor del vehículo confesó: "pido disculpas y ruego a Dios que esas personas a las que les causé todo el daño posible, encuentren la calma". "No fue intencional, fue un accidente. Sé el daño que he causado, o sea ya estoy consciente, en el minuto no lo percibí", agregó.

Al ser consultado por los testimonios de los sobrevivientes del accidente que aseguran que sí les dijeron que bajara la velocidad, Sanhueza expresó que nunca le llegó el comentario pero que tampoco desea culpar a otras personas porque era el único que iba manejando.

Por último, el acusado de homicidio culposo con dolo eventual, lesiones leves, graves y gravísimas dolosas y espera su traslado a la penitenciaria de Boulogne Sur Mer, dijo además que no ha sido contactado por la empresa. (Télam)

