"El Polaco" sobre su relación con Silvina Luna: "en el barrio los pibes me aplauden"

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", y Silvina Luna fueron los protagonistas del romance del verano en Villa Carlos Paz. El cantante y la modelo se enamoraron durante la temporada y hoy dieron su primera entrevista juntos.

En una charla con el programa "Intrusos", que conduce Jorge Rial, el subcampeón del Bailando 2016 confesó cómo vive esta nueva relación: "en el barrio los pibes me aplauden. El fin de semana Silvina va a conocer a mi mamá. Me mandó a comprar camisas. Para encararla tomé una cerveza de más. La presenté a mis hijas como una amiga de papá. Silvina solo cocina vegetales. Lo más hermoso que tiene es la sonrisa".

Por su parte, la rosarina que se hizo famosa después de estar en la casa de Gran Hermano dijo que su novio le ayudó a abrir la cancha: "ahora escucho electrónica y cumbia". "Estoy enamorada del Polaco, lo digo contenta, me trajo mucha paz, mucha alegría, me compró su corazón. Charlamos mucho", señaló.

